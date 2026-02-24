WWE | Le tensioni in Messico potrebbero influenzare i tapings della AAA

Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, è stato ucciso in Messico, scatenando violenze e tumulti nel paese. Questa situazione potrebbe mettere a rischio i prossimi tapings della AAA, ora sotto controllo WWE, programmati per il 28 febbraio su FOX. Le tensioni in città aumentano e si temono ripercussioni sul settore del wrestling, con possibili cambi di programma in vista. La situazione resta molto volatile e incerta.

E' notizia degli ultimi giorni l'uccisione in Messico del noto boss del narcotraffico Nemesio Oseguera Cervantes, alias " El Mencho ", evento che purtroppo ha finito con lo scatenare tumulti e violenze nel paese, che potrebbero portare anche conseguenze nel mondo del wrestling, soprattutto per quanto riguarda la AAA, ora acquisita dalla WWE, che rischia di dover annullare i tapings dello show settimanale in onda su FOX previsti per il 28 febbraio. I tapings a rischio cancellazione. Durante una sessione di Q&A nella giornata di ieri, 23 febbraio, WrestleVotes ha parlato della situazione, dicendo che i tapings dello show settimanale della AAA potrebbero ora essere a rischio.