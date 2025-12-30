Karrion Kross, attualmente libero di valutare diverse opportunità, ha manifestato interesse per un possibile ritorno alla AAA. Tuttavia, con la federazione ora sotto l’egida della WWE, le modalità e le condizioni per un suo coinvolgimento potrebbero essere più complesse rispetto al passato. La situazione rimane in evoluzione, lasciando aperta la possibilità di future collaborazioni tra Kross e le principali realtà del wrestling internazionale.

Karrion Kross si tiene aperte le sue opzioni, inclusa una possibile corsa nella AAA. Ma con la federazione ora sotto l’ala della WWE, le cose non sono più così semplici come un tempo. Parlando con Sean Ross Sapp , Kross ha chiesto se lui e Scarlett abbiano avuto contatti con la AAA dopo la scadenza del suo contratto con la WWE, il 10 agosto 2025. Sebbene lui e Konnan abbiano entrambi interesse a lavorare di nuovo insieme, Kross ha rivelato che ora esiste una struttura aziendale che rende le cose più complicate. “Sì, quindi Konnan – per chi non lo sapesse – era come uno zio per me. E sono in contatto costante con lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Possibile ritorno sotto ala WWE di karrion Kross.

Leggi anche: Scarlett e Karrion Kross: “Le indies pagano più della WWE”

Leggi anche: WWE: Karrion Kross racconta del promo scioccante su Bray Wyatt

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CHIESA TORNA ALLA JUVE Così il nostro @alessio_lento sul possibile ritorno in bianconero dell'esterno azzurro oggi in forza al #Liverpool. #Chiesa dovrebbe tornare in #SerieA in vista dei Playoff e dell'eventuale partecipazione al Mondiale x.com

Secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus starebbe seriamente valutando il prestito di Chiesa a gennaio Possibile ritorno, pronto il ruolo da vice Yildiz Leggi la notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook