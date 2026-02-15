Brock Lesnar è al centro delle discussioni perché la sua presenza a WrestleMania 42 potrebbe cambiare le carte in tavola. La WWE sta valutando diverse opzioni per il suo ruolo, e alcune fonti rivelano che il suo ritorno potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Nei corridoi degli uffici di Stamford si parla di un possibile incontro tra il wrestler e i dirigenti per definire il suo futuro nel grande evento.

La stagione di WrestleMania è al centro dell’attenzione per la sua protagonista principale, Brock Lesnar, con discussioni sui piani creativi che hanno visto diverse ipotesi avanzate nelle settimane precedenti. Dopo la Royal Rumble, la reading dei possibili avversari per il grande evento ha alternato opzioni diverse, tra cui un incontro con Oba Femi e una proposta che coinvolgeva LA Knight, con aggiornamenti che hanno seguito l’evoluzione del contesto e delle indicazioni non definitive. Secondo le ultime indicazioni emerse, i piani non sono ancora stati definitivamente stabiliti. Il confronto iniziale con Oba Femi era stato testato durante la fase pre-show, ottenendo una risposta considerevole dal pubblico, con un livello di interesse particolarmente elevato tra le reazioni della serata, subito dopo l’eco della presenza di Brie Bella. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Piani per Brock Lesnar a WrestleMania 42: aggiornamenti e indiscrezioni

Durante la Royal Rumble, Brock Lesnar ha coinvolto Oba Femi in un episodio che ha attirato l’attenzione dei fan, alimentando le speculazioni sui piani WWE per lui a WrestleMania 42.

A pochi mesi da WrestleMania 42, circolano voci di un possibile incontro tra Brock Lesnar e Gunther.

Major Ex-WWE Champion Favored As Brock Lesnar’s WrestleMania Opponent

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.