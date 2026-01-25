La WWE si prepara a un evento di grande rilievo in Arabia Saudita, con l’atteso ritorno di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026. Le voci indicano che la federazione stia organizzando un’entrata speciale per il campione, sottolineando l’importanza di questo ritorno. Un momento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera di Reigns e nel panorama del wrestling internazionale.

Roman Reigns tornerà ufficialmente alla Royal Rumble 2026, ma tutto lascia pensare che la WWE stia preparando qualcosa di davvero imponente per la sua entrata. In un aggiornamento del 24 gennaio 2026, a pochi giorni dall’evento che si terrà a Riyadh, alcuni fan della zona hanno avvistato una gigantesca replica del simbolico gesto “ OTC “ di Roman Reigns mentre veniva trasportata su un veicolo. La struttura, enorme, fissata con supporti strutturali, risultava chiaramente visibile. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social media, accendendo l’entusiasmo dei fan.???????????????????????????? —??????????????????????????????????????? OTC???????????????? Royal Rumble????? 31????? 2026??: @hwz7 pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno dell’OTC, La WWE prepara un’entrata colossale per Roman Reigns in Arabia Saudita

WWE: Malcontento dei fan per il ritorno di Roman ReignsRoman Reigns è confermato per il Royal Rumble del 31 gennaio a Riyadh, Arabia Saudita.

WWE: Possibile spoiler accidentale sul ritorno di Roman ReignsUn possibile spoiler sul ritorno di Roman Reigns sta circolando online, alimentato da un'ipotesi di Dave Meltzer su Wrestling Observer Radio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

