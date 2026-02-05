WWE | I piani creativi per CM Punk ad Elimination Chamber 2026

La WWE sta pensando a un match tra CM Punk e Finn Balor per il titolo mondiale durante Elimination Chamber 2026. L’evento si terrà proprio a Chicago, città natale di CM Punk, e i piani al momento puntano a far sfidare Balor, che è il principale sfidante locale. La scelta potrebbe creare grande attesa tra i fan, soprattutto considerando il ritorno di Punk in città. La decisione finale però non è ancora ufficiale.

La WWE starebbe valutando un match tra CM Punk e Finn Balor per il World Heavyweight Title in vista di Elimination Chamber 2026, il premium live event in programma a Chicago, città natale del campione Balor sfidante numero uno a Chicago?. Secondo quanto riportato da WrestleVotes Radio su Fightful Select, al 2 febbraio una delle idee proposte per Elimination Chamber prevedrebbe Finn Balor come sfidante di CM Punk per il World Heavyweight Title. Il piano, stando alle fonti, sarebbe quello di costruire il match come una rivincita dopo il confronto tra i due andato in scena a Belfast, in Irlanda del Nord, con Punk che accetterebbe la sfida sul proprio terreno di casa.

