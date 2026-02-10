WWE | Ora è ufficiale ecco chi sfiderà CM Punk ad Elimination Chamber

Questa mattina è arrivata la notizia ufficiale: CM Punk affronterà Finn Balor a Elimination Chamber, l’evento che si terrà a Chicago. La sfida tra i due atleti si inserisce in un percorso che potrebbe portare Punk a confrontarsi con Roman Reigns a WrestleMania 42, ma ancora non è certo. Per ora, i fan attendono con trepidazione la sfida che si svolgerà tra le mura della sua città natale.

Il campione del mondo affronterà Finn Balor nella sua Chicago prima dell’eventuale main event di WrestleMania 42 contro Roman Reigns. Un match apparentemente scontato ma che speriamo riservi qualche sorpresa. Balor interrompe l’intervista e ottiene il match titolato. A Raw del 9 febbraio, la WWE ha ufficializzato un match per il World Heavyweight Championship tra CM Punk e Finn Balor per Elimination Chamber del 28 febbraio. L’incontro si terrà allo United Center di Chicago, città natale del campione. Il confronto è nato durante un segmento in cui Michael Cole avrebbe dovuto intervistare Punk sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

La WWE sta pensando a un match tra CM Punk e Finn Balor per il titolo mondiale durante Elimination Chamber 2026.

Nel clima caldo delle settimane che portano a WrestleMania 42, CM Punk e Roman Reigns sono al centro dell’attenzione.

