wta abu dhabi 2026 buon esordio per ostapenko e yastremska eliminata badosa

Questa mattina si sono conclusi i match di primo turno del WTA di Abu Dhabi. Ostapenko e Yastremska iniziano bene il torneo, mentre Paula Badosa viene eliminata già al primo turno dalla bielorussa Sasnovic.

Si sono completati i match di primo turno del WTA di Abu Dhabi. Continua il momento negativo di Paula Badosa, che è stata subito eliminata al primo turno dalla bielorussa Aljaksandra Sasnovic. La spagnola, numero otto del seeding, è stata sconfitta in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 dopo due ore di gioco. Sasnovich affronterà ora la filippina Alexandra Eala, che ha superato la turca Zeynep Sonmez in due set per 6-4 6-3. Sarà la britannica Sonay Kartal l’avversaria della svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero uno. Kartal ha vinto all’esordio contro la spagnola Cristina Bucsa per 6-3 7-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su WTA Abu Dhabi 2026

La svizzera Belinda Bencic punta al terzo titolo ad Abu Dhabi, nel torneo WTA 500 che si disputa sui campi che hanno ospitato anche un famoso show di tennis maschile.

Al WTA di Hobart 2026, Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per le semifinali, confermando un ottimo stato di forma.

