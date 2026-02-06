La finale del WTA di Ostrava si giocherà tra Katie Boulter e Tamara Korpatsch. La britannica e la tedesca sono riuscite ad arrivare fino a questo punto, superando le rispettive avversarie nelle semifinali. Ora si preparano a sfidarsi in una partita che promette emozioni.

La finale del WTA di Ostrava 2026 sarà tra la britannica Katie Boulter e la tedesca Tamara Korpatsch. Una finale sicuramente a sorpresa, visto che sono arrivate due giocatrici che sono entrambe fuori dalle prime cento della classifica mondiale. Tutto molto facile nella prima semifinale per Katie Boulter. La britannica ha dominato contro l’americana Katie Volynets in due set con un perentorio 6-1 6-3 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Per Boulter si tratta della quinta finale della carriera, la prima dal novembre 2024 (sconfitta ad Hong Kong contro la russa Diana Shnaider) in un anno che l’aveva vista conquistare due titoli a San Diego e Nottingham. 🔗 Leggi su Oasport.it

WTA Ostrava 2026, Boulter e Korpatsch raggiungono la finale

Questa mattina si sono giocati gli ottavi di finale del torneo WTA250 di Ostrava.

Questa mattina si sono disputate le partite che hanno definito le semifinali del torneo WTA di Ostrava.

