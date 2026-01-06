Venus Williams subito eliminata nel WTA di Auckland Ora la wild-card agli Australian Open

Venus Williams è stata eliminata al primo turno del WTA di Auckland, sconfitta dalla polacca Magda Linette in tre set. Questa sconfitta interrompe la possibilità di un confronto con Elisabetta Cocciaretto negli ottavi di finale. La vittoria di Linette apre ora la strada all’azzurra, che si prepara ad affrontare la prossima sfida nel torneo. La vittoria di Linette rappresenta un importante risultato nel percorso di entrambe le tenniste.

Non ci sarà la sfida con Venus Williams per Elisabetta Cocciaretto negli ottavi di finale del WTA 250 di Auckland: la statunitense cede all'esordio alla numero 5 del seeding, la polacca Magda Linette, che si impone per 6-4 4-6 6-2 in due ore e tredici minuti ed affronterà l'azzurra al prossimo turno. La 45enne statunitense, invece, dopo l'eliminazione in doppio, saluta definitivamente la Nuova Zelanda e si sposta in Australia, dove giocherà ad Hobart la prossima settimana, prima di disputare gli Australian Open, in entrambi i casi grazie ad una wild card. Nel match odierno nel primo set la polacca scappa sul 5-2 pesante, poi trema ma riesce comunque a chiudere sul 6-4.

