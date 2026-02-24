Ciclismo Wout Van Aert farà il suo debutto stagionale alla Omloop Nieuwsblad

Wout Van Aert parteciperà alla Omloop Nieuwsblad dopo essersi ripreso da un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gara a inizio gennaio. La Visma | Lease a Bike ha confermato il suo ritorno, che rappresenta il primo impegno ufficiale del ciclista belga in questa stagione. Van Aert affronterà la corsa sul pavé, un appuntamento che attira sempre molta attenzione tra gli appassionati. La gara si svolgerà questo sabato.

La Visma Lease a Bike ha annunciato il ritorno di Wout Van Aert. Dopo l’infortunio riportato a inizio gennaio all’Exact Cross di Mol, il belga sarà al via della Omloop Nieuwsblad, che si disputerà questo sabato e sarà anche la prima classica sul pavé della stagione. Il belga si era procurato un grave infortunio alla caviglia, ma è riuscito a recuperare e farà così il suo debutto stagionale. Da capire sicuramente il ruolo che avrà Van Aert, che comunque dovrebbe essere il capitano. Una Visma che ha deciso di portare per la Omloop, corridori esperti come Christophe Laporte ed Edoardo Affini. Ci sarà poi il britannico Matthew Brennan, che si è messo in luce più volte negli sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo: Wout van Aert annuncia il programma stagionale, tornerà alla Strade Bianche e alla SanremoWout van Aert ha annunciato il suo programma stagionale, includendo il ritorno alla Strade Bianche e alla Milano-Sanremo.

Ciclocross, infortunio a Wout van Aert: il belga soffre di un forte gonfiore alla cavigliaDurante la quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026, Wout van Aert ha subito una caduta che gli ha causato un forte gonfiore alla caviglia.

Temi più discussi: Visma lascia il ciclismo? Il team di Van Aert cerca un nuovo main sponsor per il 2027; Siena nel cuore, Van Aert torna a Strade Bianche; Cosa sta succedendo nel Team Visma | Lease a bike?; Visma|Lease a Bike, serve uno sponsor da almeno 30 milioni per rimanere ai vertici del ciclismo mondiale.

Wout Van Aert: In alcune gare paghiamo noi per coprire i costi: in quale altro sport accade?Anche il campione belga Wout Van Aert appoggia il sempre più unanime grido d’aiuto che si solleva per salvare il ciclismo: Oggi se un solo sponsor smette, si apre un abisso finanziario e si fallisce. fanpage.it

Il Dream Team per la stagione 2026 Intervistato da TNT, Greg Lemond ha fatto i nomi del suo Dream Team per la stagione 2026 del ciclismo. Tadej Pogacar Mathieu Van der Poel Wout Van Aert Filippo Ganna Sepp Kuss Mads Pedersen. Qual è il vostro sestet - facebook.com facebook