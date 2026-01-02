Pessime notizie per Wout Van Aert | infortunio alla caviglia e stagione di ciclocross finita

Wout Van Aert ha subito un infortunio alla caviglia durante una tappa di ciclocross a Mol, che ha reso necessaria un’operazione e ha concluso anticipatamente la sua stagione. L’incidente, avvenuto sotto la neve, ha coinvolto il ciclista belga, che ora si concentra sulla riabilitazione. Questa vicenda segna un momento difficile per il ciclocross e per il suo percorso agonistico.

Si chiude nel peggiore dei modi la stagione ciclocrossistica di Wout Van Aert, costretto ad operarsi per un serio infortunio alla caviglia destra in seguito ad un incidente avvenuto sotto la neve a Mol nel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026. Il corridore belga dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nella giornata di sabato 3 gennaio e rimarrà ai box per diverse settimane. “ Dopo la caduta nella gara di ciclocross di Mol, Wout van Aert ha riportato la distorsione della caviglia destra e una piccola frattura. Sabato verrà operato, dopodiché si concentrerà sul recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pessime notizie per Wout Van Aert: infortunio alla caviglia e stagione di ciclocross finita Leggi anche: Ciclocross, infortunio a Wout van Aert: il belga soffre di un forte gonfiore alla caviglia Leggi anche: Ciclocross: ad Anversa spettacolo per la prima sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Wout van Aert, arriva la peggior notizia possibile dopo l'infortunio per la caduta a Mol. Frattura alla caviglia destra, sarà operato - Arriva la brutta notizia che tutti, purtroppo, si aspettavano comunque di ricevere. eurosport.it

Come sta van Aert dopo la caduta nella gara di Mol durante la sfida a van der Poel: "Caviglia gonfia, servono accertamenti in ospedale" - Il crossista belga, ritiratosi durante la gara di Mol, ha rimediato una distorsione alla caviglia ... eurosport.it

