Si informa che lo spettacolo “Per disgrazia ricevuta” dell’Associazione culturale Paro Par, previsto al Teatro Moderno di Tegoleto domenica 18 gennaio 2026, è stato annullato a causa di un imprevisto che riguarda la compagnia. La produzione non potrà partecipare all’evento, e non sono previste nuove date. Si consiglia di consultare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale del teatro o sui canali di comunicazione ufficiali.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Si comunica che lo spettacolo “ Per disgrazia ricevuta ” dell’Associazione culturale Paro Par o di San Giovanni Valdarno in programma al Teatro Moderno di Tegolet o per domenica 18 gennaio 2026 è stato annullato per un grave problema della compagnia. La Rassegna teatrale proseguirà il 25 gennaio con la Compagnia Teatrale Accademia di Tuoro sul Trasimeno (PG) con “Arrestatemi sono innocente”, l’8 febbraio sarà la volta della Compagnia Teatrale Silenzio Assenzio (AR) con “Basta essere pronti”, il 22 febbraio salirà sul palco la TeatrOfficina Teatranti di Frodo (AN) con “Qui e ora”, il 1 marzo il Gruppo Teatro Castellaccio di Perugia – Scuola di Danza Rita e Roberta Giubilei con “Wonderful” spettacolo per bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Moderno di Tegoleto, annullato lo spettacolo di domenica 25 gennaio

Leggi anche: Primo appuntamento del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale al teatro Moderno di Tegoleto

Leggi anche: Teatro Moderno, parte la stagione di Tegoleto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Teatro Moderno di Tegoleto, annullato lo spettacolo di domenica 25 gennaio - Arezzo, 17 gennaio 2026 – Si comunica che lo spettacolo “ Per disgrazia ricevuta ” dell’Associazione culturale Paro Par o di San Giovanni Valdarno in programma al Teatro Moderno di Tegolet o per ... lanazione.it