Talenti sotto l’Albero 2025 galà di premiazione al Teatro Moderno di Tegoleto

Arezzonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre, alle ore 21.15, torna al Teatro Moderno di Tegoleto l’appuntamento con “Talenti sotto l’Albero 2025”, il galà di premiazione dedicato ai giovani talenti del territorio. Un evento che celebra creatività e talento, offrendo un’occasione di valorizzazione e riconoscimento per le eccellenze locali.

