Talenti sotto l’Albero 2025 galà di premiazione al Teatro Moderno di Tegoleto
Sabato 13 dicembre, alle ore 21.15, torna al Teatro Moderno di Tegoleto l’appuntamento con “Talenti sotto l’Albero 2025”, il galà di premiazione dedicato ai giovani talenti del territorio. Un evento che celebra creatività e talento, offrendo un’occasione di valorizzazione e riconoscimento per le eccellenze locali.
Torna sabato 13 dicembre, dalle ore 21.15, l’atteso appuntamento con “Talenti sotto l’Albero. Galà di Premiazione dei Talenti del territorio” al Teatro Moderno di Tegoleto. L’evento natalizio è promosso dall’Amministrazione Comunale di Civitella in Val di Chiana per omaggiare i propri cittadini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Domenica di allenamento collegiale a Lazzate per i Pata Talenti Azzurri FMI Trial ? Ospiti del @motoclub.lazzate si è svolta un'intensa giornata di attività su un terreno bagnato e scivoloso sotto la guida del Tecnico FMI @alenuci59 coadiuvato per l'occasion Vai su Facebook
