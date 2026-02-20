Wine Paris secondo il Master of Wine Gabriele Gorelli

Gabriele Gorelli, Master of Wine, ha attribuito il grande afflusso di visitatori italiani a Wine Paris alla crescente preferenza per questa fiera rispetto a Prowein di Düsseldorf. La causa principale è la voglia di scoprire nuove opportunità nel settore vinicolo e di incontrare produttori locali. Quest’anno, l’evento ha registrato il maggior numero di partecipanti italiani di sempre, arrivando a superare le presenze delle edizioni precedenti. Molti si sono mossi con l’obiettivo di stringere rapporti commerciali e approfondire le nuove tendenze del mercato.

Abbiamo scritto prima che iniziasse che questa edizione di Wine Paris è stata la più partecipata di sempre dalla compagine italiana, che sceglie sempre di più questa fiera a discapito della più blasonata (finora) Prowein di Düsseldorf. Abbiamo chiesto al primo Master of wine italiano Gabriele Gorelli, che la vive da diverse edizioni, di farci un suo personale recap e di spiegarci perché questo evento del vino sta ricevendo così tanto consenso dalle cantine del nostro Paese. E la prima motivazione della scelta, per Gorelli, è quasi filosofica e di fascinazione, ancora prima che effettiva: «Wine Paris è indubbiamente la fiera place to be degli ultimi anni, sempre di più.🔗 Leggi su Linkiesta.it

Cristina Mercuri è la prima Master of Wine italianaCristina Mercuri ha ottenuto il titolo di prima Master of Wine italiana, risultato che le cambia la vita.

Wine Paris conquista il mondo. E anche l’ItaliaWine Paris ha attirato l’attenzione internazionale, portando in mostra l’eccellenza italiana del vino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.