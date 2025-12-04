Una nuova esperienza prima delle vacanze Natalizie, organizzata da Base Benessere, all'insegna della natura e della consapevolezza, una giornata pensata per rigenerare corpo e mente tra una classe di yoga, degustazioni e creatività.Domenica 141211:00 - 15:00Luogo: Antiche Terre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Yoga&Wine a Frascati