Cosa sta preparando WhatsApp | nuove bolle messaggi in arrivo nella versione Android

Screenworld.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp sta per introdurre un aggiornamento che rivoluzionerà l'aspetto delle sue notifiche. La nuova versione Android promette di portare le bolle dei messaggi a un livello superiore, offrendo un'esperienza più moderna e intuitiva. Questa novità rappresenta un passo importante nell'evoluzione dell'app di messaggistica più diffusa al mondo.

WhatsApp si prepara a ridisegnare uno degli elementi più familiari della sua interfaccia: le bolle dei messaggi. La versione beta 2.25.36.16 per Android, rilasciata attraverso il Google Play Beta Program, contiene i primi indizi di una trasformazione estetica che potrebbe cambiare l’aspetto delle conversazioni quotidiane di milioni di utenti. Non si tratta di una rivoluzione copernicana, ma di un’evoluzione sottile che punta a rendere l’esperienza visiva più fluida, moderna e in linea con i principali trend del design contemporaneo delle app Android. Il cambiamento riguarda la forma stessa dei contenitori dei messaggi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

