Cosa sta preparando WhatsApp | nuove bolle messaggi in arrivo nella versione Android
WhatsApp sta per introdurre un aggiornamento che rivoluzionerà l'aspetto delle sue notifiche. La nuova versione Android promette di portare le bolle dei messaggi a un livello superiore, offrendo un'esperienza più moderna e intuitiva. Questa novità rappresenta un passo importante nell'evoluzione dell'app di messaggistica più diffusa al mondo.
WhatsApp si prepara a ridisegnare uno degli elementi più familiari della sua interfaccia: le bolle dei messaggi. La versione beta 2.25.36.16 per Android, rilasciata attraverso il Google Play Beta Program, contiene i primi indizi di una trasformazione estetica che potrebbe cambiare l’aspetto delle conversazioni quotidiane di milioni di utenti. Non si tratta di una rivoluzione copernicana, ma di un’evoluzione sottile che punta a rendere l’esperienza visiva più fluida, moderna e in linea con i principali trend del design contemporaneo delle app Android. Il cambiamento riguarda la forma stessa dei contenitori dei messaggi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
