Durante l’ultima finestra di mercato, la Roma ha concentrato le sue attenzioni su Wesley Freccia, portandolo a Trigoria dopo un lungo corteggiamento e una trattativa con il Flamengo conclusa per 25 milioni di euro più bonus. Questo articolo svela il retroscena di mercato e il tentativo estivo della Juventus di aggiudicarsi il giovane talento.

© Sololaroma.it - Wesley freccia di Gasperini, il retroscena di mercato: tentativo in estate della Juventus

Nell’ultima finestra di calciomercato la Roma ha puntato molto su Wesley, portandolo a Trigoria dopo un lungo corteggiamento, fino a chiudere la trattativa con il Flamengo per 25 milioni di euro più bonus. Con il passare delle settimane il laterale brasiliano sta diventando uno dei punti fermi della formazione giallorossa, soprattutto grazie al gran lavoro di Gasperini per i propri esterni. Il numero 43 aveva iniziato con qualche difficoltà soprattutto nel precampionato, dovendosi abituare ad un calcio totalmente diverso rispetto a quello sudamericano, ma all’esordio in Serie A ha subito piazzato il gol vittoria con il Bologna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Mercato Juventus, tutta la verità sul terzino accostato ai bianconeri in estate: la risposta di Comolli non si era fatta attendere. Il retroscena

Leggi anche: Mercato Juventus, dirigenza pronta a tornare sulle sue tracce: dopo il tentativo in estate nuovo assalto programmato nei prossimi mesi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gasperini, retroscena di mercato: 'Convinto di guidare l'Atalanta da un incontro ad Amalfi' - Gian Piero Gasperini svela un retroscena di mercato di quest'estate ai microfoni di Sky: "In estate ero ad Amalfi e c'era anche Reja e lui mi decantava questa situazione, questa società, anche se io ... calciomercato.com

Pagina 0 | Gasperini: "Dispiace, ma la Roma mi è piaciuta". Poi svela un retroscena su Chivu - Gasperini: "Sempre avuto grande stima di Chivu" Gasperini ha poi aggiunto: "Prima tre e poi a quattro difensori? corrieredellosport.it

#rmarzeda_art #RomaComo -0 I tre punti grazie al gol della freccia brasiliana,migliore in campo. #Wesley Ora testa a Torino, AVANTI ROMA #daje - facebook.com facebook

Wesley, freccia della Roma Su quale bersaglio andrebbe fissata #ValoriDiMercato #VdM #Wesley #Roma x.com