C'è un Deep State «guerrafondaio», un potere occulto «annidato nella Ue e nella Nato», che mina la pace in Ucraina e punta a scatenare la Terza guerra mondiale. Mosca prende in prestito un cavallo di battaglia della comunità Maga americana per lanciare nuove bordate ai sostenitori di Kiev. L’accusa di Dmitriev: una campagna per sabotare il piano Trump La Russia è pronta alla pace ma è in. 🔗 Leggi su Feedpress.me

