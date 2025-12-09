Sardegna un ragazzo su cinque è vittima di cyberbullismo | il patentino digitale per un uso consapevole del web
In Sardegna, un adolescente su cinque è vittima di cyberbullismo, evidenziando un fenomeno preoccupante tra i giovani. A livello nazionale, gli episodi di adescamento online ai danni di minori sono in aumento, con circa otto casi al giorno nel 2024. Questi dati sottolineano l'importanza di promuovere un uso consapevole del web attraverso iniziative come il “patentino digitale”.
In Sardegna, quasi un adolescente su cinque subisce forme di cyberbullismo. A livello nazionale, gli episodi di adescamento online ai danni di minori hanno sfiorato nel 2024 una media di otto casi al giorno. A fronte di questi numeri, la Società italiana di pediatria continua a raccomandare di non lasciare lo smartphone in uso autonomo prima dei 13 anni.
