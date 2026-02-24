Wau-segnali La creatività che contamina Sabato e domenica l’arte torna in strada

Wau-segnali, la mostra di arte urbana, ha attirato centinaia di visitatori grazie alla creatività che invade le strade. La causa sono le installazioni e le performance di artisti provenienti da diverse città, che hanno trasformato oltre 50 luoghi in spazi di espressione. Durante il fine settimana, sono stati organizzati 35 eventi e 18 esposizioni, coinvolgendo circa 100 artisti e collettivi. La partecipazione ha superato le aspettative, anche nelle zone meno frequentate.

Circa 100 tra artisti e gruppi o collettivi artistici, 50 luoghi della città, 35 eventi, 18 mostre. Sono i numeri del " Weekend delle arti unite " che si è appena concluso, con una tangibile partecipazione di pubblico, anche in angoli meno frequentati della città. Ma i riflettori sull'evento non vanno ancora spenti: nel prossimo weekend è in programma la coda di WauSegnali, la rassegna coordinata dall'associazione "Anonima Aps" dedicata alla figura artistica di Andrea Pazienza, di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario dalla nascita. Venerdì a partire dalle 12 al mercato agricolo di piazza Puletti, "Vinyl freaks preview, tra alimentazione sana a km 0 e ascolti musicali selezionati a cura di CIA e AssoGaribaldi; alle 18 al Centro per l'arte contemporanea Trebisonda a Sant'Erminio, inaugurerà la mostra "Opera senza autore" dell'artista Saverio Mercati.

