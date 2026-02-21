Esplode la creatività Con Wau! vince l’arte | Mettiamo in rete fantasia e talenti

Wau! ha attirato l’attenzione con un evento dedicato all’arte e alla creatività, trasformando le strade del centro in un laboratorio a cielo aperto. La manifestazione, chiamata “Weekend delle Arti Unite”, coinvolge artisti, musicisti e appassionati, offrendo workshop e performance live. La partecipazione massiccia di pubblico ha reso l’atmosfera vibrante e vivace. La città si riempie di colori e suoni, mostrando un vero e proprio inno alla fantasia. L’evento si conclude domani con una grande mostra finale.

È l’esplosione della fantasia e della creatività. Parliamo di Wau!. Fino a domani il “ Weekend delle Arti Unite “ anima la città. La manifestazione è alla sua seconda edizione, quest’anno è cresciuta e allunga di un giorno. Incontri, flash mob, installazioni, itinerari insoliti, mostre, performance spontanee, presentazioni e reading si svolgono in spazi privati ma anche pubblici messi a disposizione del Comune come la ex chiesa della Misericordia in via Oberdan, Palazzo della Penna, la sala Binni a Porta Sole, le logge del Mercato coperto e alcune biblioteche. L’assessore alla Creatività urbana e al turismo Fabrizio Croce rimarca la "varietà delle proposte, delle diverse espressioni della creatività urbana, che spesso restano fuori dai circuiti ufficiali ma che l’amministrazione intende valorizzare in quanto parte integrante del patrimonio culturale e artistico della città".🔗 Leggi su Lanazione.it

Perugia, WAU 2026 celebra Pazienza: festival tra arte, spazi urbani e creatività anarchica.Perugia si accende con WAU 2026, un festival dedicato a Pazienza che trasforma le strade in un mix di arte, musica e installazioni urbane.

Lucca vibra di creatività: ‘Mal d’Arte’ espone giovani talenti tra follia e riflessione artistica fino al 22 febbraio.Lucca accoglie con entusiasmo la mostra ‘Mal d’Arte’ perché mette in mostra giovani talenti che esplorano il confine tra follia e creatività.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.