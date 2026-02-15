Perugia WAU 2026 celebra Pazienza | festival tra arte spazi urbani e creatività anarchica

Perugia si accende con WAU 2026, un festival dedicato a Pazienza che trasforma le strade in un mix di arte, musica e installazioni urbane. La manifestazione, che si svolge nel cuore della città, coinvolge artisti emergenti e affermati, portando in piazza murales colorati e performance improvvisate. Durante il weekend, i visitatori possono scoprire spazi urbani riqualificati e partecipare a workshop di creatività anarchica.

Perugia si anima con WAU: un festival per riscoprire l'arte e gli spazi urbani. Perugia si prepara ad accogliere un fine settimana dedicato alla creatività e all'arte contemporanea. Dal 20 al 22 febbraio, con un programma di eventi prolungato fino a marzo, torna WAU – Weekend delle Arti Unite, un festival che mira a valorizzare artisti emergenti e realtà culturali alternative, coinvolgendo atelier, gallerie, negozi e spazi pubblici della città. Un omaggio all'anarchia creativa di Andrea Pazienza. L'edizione 2026 di WAU si ispira all'opera e alla filosofia di Andrea Pazienza, artista umbro iconico per la sua "anarchia creativa".