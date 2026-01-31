Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i duetti che si esibiranno a Sanremo 2026. Durante il Tg1 delle 13.30, il conduttore ha mostrato la lista ufficiale degli artisti che si sfideranno nella serata dedicata alle cover il 27 febbraio al Teatro Ariston.

Carlo Conti ha svelato, nell’edizione delle 13.30 del Tg1, la lista ufficiale dei duetti in programma per la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026, in programma il 27 febbraio al Teatro Ariston. L’annuncio, dato con il tono deciso che contraddistingue da anni lo showman, ha acceso l’interesse del pubblico che attende con curiosità i collegamenti tra artisti di diverse generazioni, generi e stili. La scelta di rivelare i nomi in una trasmissione televisiva di informazione nazionale, piuttosto che in un comunicato ufficiale o in un evento dedicato, ha reso l’evento ancora più significativo, sottolineando il peso mediatico che il Festival continua a esercitare sul panorama culturale italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carlo Conti svela i duetti in programma al Festival di Sanremo 2026 nel bollettino del Tg1

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti si collega a sorpresa con il Tg1 per svelare in anteprima i duetti della serata cover di Sanremo 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Carlo Conti parla di Sanremo 2026 su Rtl: pre-ascolti, nuovi artisti e il futuro della conduzione; Carlo Conti: È l’ultimo Sanremo, non ne farò un altro; Sanremo, Conti svela nuovi ospiti, le quote dei bookmakers; Carlo Conti si ritira da Sanremo 2027 e traccia l'identikit dell'erede: altri indizi su Stefano De Marino.

Carlo Conti svela i duetti di Sanremo. Sul palco Morgan, Cristina D'Avena, Fagnani, BelenTornano cantanti di grande esperienza come Fiorella Mannoia, Pupo e gli Stadio, ed emergenti come TonyPitony, Alfa e Gaia ... huffingtonpost.it

Sanremo, Carlo Conti svela i duetti: l’elenco completo e i brani presceltiBambole di Pezza con Cristina D’Avena, Fulminacci con Francesca Fagnani. Ci sono anche Morgan, Belen, Grignani, The Kolors e gli Stadio ... unionesarda.it

TvBlog.it. . Carlo Conti ha annunciato durante il Tg 1 con chi duetteranno gli artisti presenti al Festival di Sanremo 2026. #tvblog #festivaldisanremo #duetti #seratacover #carloconti - facebook.com facebook

#Sanremo, #CarloConti ha svelato i duetti delle cover x.com