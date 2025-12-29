Vicenza muore soffocato da un boccone in pizzeria al compleanno della madre

A Pove del Grappa, nel Vicentino, un uomo di 53 anni è deceduto a causa di un episodio di soffocamento durante un pranzo di compleanno in pizzeria. L’incidente, avvenuto mentre stava mangiando, ha portato alla tragica perdita della vita. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per chiarire le dinamiche di questa spiacevole vicenda.

(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni di Pove del Grappa nel Vicentino è morto soffocato da un boccone, mentre stava mangiando. La tragedia è avvenuta sabato sera in una pizzeria di Bassano del Grappa, dove Giuseppe Mocellin stava festeggiando con i parenti il compleanno della madre. Malgrado l'intervento immediato del Suem 118 e il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: In pizzeria per festeggiare la madre, muore davanti a lei soffocato da un boccone Leggi anche: Muore soffocato da boccone di panettone durante il pranzo della Vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dramma durante una cena: soffocato da un boccone in pizzeria, 53enne muore poco dopo il ricovero in ospedale. Vicenza, muore soffocato da un boccone in pizzeria al compleanno della madre - (Adnkronos) – Un uomo di 53 anni di Pove del Grappa nel Vicentino è morto soffocato da un boccone, mentre stava mangiando. sassarinotizie.com

Giuseppe Mocellin muore soffocato da un boccone al compleanno della mamma. Il 53enne era fratello di Alessandro, presidente di Latterie Vicentine - È morto così, soffocato da un boccone, Giuseppe Mocellin di 53 anni, fratello del ... msn.com

Serata in pizzeria si trasforma in tragedia, 53enne muore soffocato da un boccone: cos'è successo - Tragedia a Bassano del Grappa: 53enne soffocato da un boccone in pizzeria, muore dopo il trasporto in ospedale. nordest24.it

Tragedia a Sottomarina: un 70enne di Vicenza colpito da un probabile infarto muore mentre passeggia sulla diga nord. #Chioggia #Sottomarina #Tragedia #Infarto #CronacaVeneto #Soccorso - facebook.com facebook

Vicenza, si schianta in auto con tre amici: Francesco Visintin muore 19 anni. Intero paese in lutto: «Studente modello, faceva volontariato» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.