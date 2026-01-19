A Firenze, i lavori della tramvia continuano nonostante il ritrovamento di una necropoli romana in piazza Beccaria. La scoperta, risalente agli anni Ottanta con il rinvenimento di una lavanderia romana, ha sollevato discussioni sulla gestione degli scavi archeologici e le decisioni della Soprintendenza. L’intervento evidenzia le sfide tra tutela storica e esigenze di sviluppo urbano nel cuore della città.

A metà degli anni Ottanta, Firenze venne paralizzata - nel vero senso della parola - per il ritrovamento della lavanderia romana in piazza della Signoria. Ovvio, i romani, quando arrivarono, vollero, anche qui, servizi e attività che avevano a casa. E sappiamo bene che, se si va a "grattare" anche altrove nel sottosuolo di "Fiorenza", ci sono reperti archeologici. Il soprintendente di allora, professor Francesco Nicosia, non voleva saperne di chiudere quella fossa aperta davanti a Palazzo Vecchio, diventata, per il reticolato intorno, una specie di voliera per piccioni e falchetti torraioli. Si parlò, addirittura, di lastricare una delle più belle piazze medievali del mondo, con del vetro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: necropoli romana in piazza Beccaria. Ma i lavori della tramvia andranno avanti. Le scelte (discutibili) della Soprintendenza

Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa e in piazza Beccaria. Cambia la viabilità

A Firenze sono in corso nuovi interventi sulla rete tramviaria, con lavori nel viale Europa e in piazza Beccaria. Le operazioni prevedono interventi di sistemazione urbana che comportano restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in entrambe le aree. Questi cantieri sono parte di un piano volto a migliorare la mobilità cittadina, influenzando temporaneamente la viabilità locale.

Tramvia, nuove fasi dei lavori in viale Europa e piazza Beccaria. Come cambia la viabilità

A Firenze proseguono i lavori della linea tramviaria che collegherà la città a Bagno a Ripoli. In viale Europa e piazza Beccaria sono in corso nuove fasi di intervento, con modifiche temporanee alla viabilità. Questi interventi sono parte degli sviluppi necessari per completare la rete tranviaria, migliorando i collegamenti e la mobilità urbana. La città si impegna a minimizzare i disagi durante le diverse fasi di lavoro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Durante i lavori al Viola Park a Firenze scoperte una fattoria romana e una necropoli - Una fattoria romana, una strada e una necropoli con circa 170 tombe dall’VIII secolo a. corrierefiorentino.corriere.it

Maschera funebre rinvenuta nella tomba n. 154 della necropoli di Ekven (I sec. a.C. – I sec. d.C.), cultura Old Bering Sea (V sec. a.C. – XIV sec. d.C. ca.). National Museum of Natural History, Arctic Studies Center, Smithsonian Institution, Washington, DC, USA. facebook