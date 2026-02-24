Volvo P1800ES | 300.000 euro per 5 esemplari all’anno

La vendita di cinque esemplari della Volvo P1800ES, del valore di 300.000 euro ciascuno, deriva dal rilancio di un’auto storica rivisitata in chiave moderna. Un'azienda olandese specializzata in restomod ha deciso di riproporre questa vettura, simbolo dell’automobilismo scandinavo degli anni Sessanta, con tre versioni diverse. La scelta di puntare su questa icona nasce dall’interesse crescente per le auto d’epoca rinnovate. La prima consegna è prevista entro l’anno.

Un’icona del passato ritorna sulle strade con un abito moderno. La Volvo P1800ES, simbolo dell’automobilismo scandinavo, viene rilanciata in tre versioni distinte da un’azienda olandese specializzata in restomod. Il progetto, limitato a cinque esemplari l’anno, promette performance aggiornate e un design che guarda al futuro, mantenendo l’essenza originale ma arricchendola con tecnologie contemporanee. La P1800ES, con il suo record di oltre 5,2 milioni di chilometri percorsi, è un’auto che ha fatto la storia. Ora, grazie all’azienda olandese Autoforma, torna in una veste moderna che mantiene l’essenza originale ma la arricchisce con tecnologie contemporanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lamine Yamal ha ricevuto in regalo un orologio esclusivo da 340.000 euro: è prodotto in soli 18 esemplariLamine Yamal ha ricevuto un orologio esclusivo del valore di 340.

Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani: 6 arresti e sequestri per 300.000 euroSei persone sono state arrestate a Brindisi in un'operazione contro il traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani.

VOLVO P1800 ES (1972)

Approfondimenti e notizie

Argomenti: Il restomod che rigenera la più grande icona svedese di sempre.

Olandese Autoforma fa rinascere il mito della coupé Volvo P 1800 ES Anni '70L'iconica Volvo P1800 ES, prodotta solo fra il 1972 e il 1973 in 8.077 esemplari in totale, è ancora oggi una delle coupé shooting brake più amate e più apprezzate a livello internazionale. (ANSA) ... ansa.it

La classica Volvo P1800ES rinasce moderna ed è spettacolareVolvo ha prodotto la P1800ES solo per pochi anni, ma realizzazioni come questa aiutano a mantenere vivo il suo design iconico ... msn.com