Lamine Yamal ha ricevuto in regalo un orologio esclusivo da 340.000 euro | è prodotto in soli 18 esemplari

Lamine Yamal ha ricevuto un orologio esclusivo del valore di 340.000 euro, prodotto in soli 18 esemplari. Inoltre, si è distinto al Globe Soccer Awards, ottenendo tre riconoscimenti e ricevendo il prestigioso 'Bugatti Tourbillon' di Jacob & Co. Questi premi testimoniano il suo successo e il valore del suo talento nel mondo dello sport e degli orologi di lusso.

Lamine Yamal conquista tre riconoscimenti al Globe Soccer Awards e viene premiato con un esclusivo 'Bugatti Tourbillon' firmato Jacob & Co. Un orologio da collezione, prodotto in soli 18 esemplari, che certifica l'ascesa globale del giovane talento del Barcellona.

