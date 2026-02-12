Volantini per segnalare i prof di sinistra i docenti | Era una schedatura un metodo tipico dei regimi

A Faenza, i volantini di Azione Studentesca tornano a far discutere. Alcuni studenti hanno trovato i volantini davanti ai cancelli dell’istituto tecnico Oriani, invitandoli a segnalare i professori di sinistra che avrebbero fatto “propaganda”. I docenti li definiscono come una “schedatura”, un metodo che ricorda le pratiche dei regimi passati. La scuola si divide tra chi protesta e chi chiede chiarezza, mentre le autorità stanno valutando se intervenire.

La lettera firmata da 96 docenti dell'Istituto Oriani: "No alle intimidazioni. È forse così che si difendono la democrazia e il libero pensiero?" Si torna a parlare dei volantini di Azione Studentesca, apparsi alcune settimane fa davanti ai cancelli dell'Istituto tecnico Oriani di Faenza, che invitavano gli studenti a segnalare i professori che avrebbero svolto "propaganda di sinistra". A compiere una riflessione sulla vicenda sono ora 96 docenti dello stesso istituto che firmano una lettera aperta: "Desideriamo, prima di tutto, condannare fermamente qualsiasi forma di propaganda all'interno del nostro Istituto.

