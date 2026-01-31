Volantini per segnalare i prof di sinistra Cgil | Intimidazione preoccupante una vera e propria schedatura

Gli studenti dell’istituto tecnico Oriani di Faenza hanno trovato volantini che invitavano a segnalare i docenti di sinistra, accusati di fare politica in classe. La Cgil esprime preoccupazione e parla di intimidazione e schedatura. La scoperta ha fatto scattare immediatamente reazioni, e le autorità stanno verificando chi si nasconda dietro questi volantini.

Il sindacato: "Una grave violazione che attacca in modo diretto non solo l'autonomia scolastica, ma anche la libertà dell'intera comunità educante e democratica" C'è preoccupazione per quanto accaduto all'esterno dell'istituto tecnico Oriani di Faenza, dove sono stati rinvenuti volantini di Azione Studentesca che invitavano gli studenti a segnalare i "docenti di sinistra", sospettati di fare propaganda politica durante le lezioni. Sul caso interviene la Flc Cgil: "Si tratta di una vera e propria schedatura, che rappresenta una grave violazione dei principi democratici su cui si fonda il sistema pubblico di istruzione e che attacca in modo diretto non solo l'autonomia scolastica, ma anche la libertà dell'intera comunità educante e democratica".

