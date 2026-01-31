Volantini per segnalare i prof di sinistra Cgil | Intimidazione preoccupante una vera e propria schedatura

Da ravennatoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti dell’istituto tecnico Oriani di Faenza hanno trovato volantini che invitavano a segnalare i docenti di sinistra, accusati di fare politica in classe. La Cgil esprime preoccupazione e parla di intimidazione e schedatura. La scoperta ha fatto scattare immediatamente reazioni, e le autorità stanno verificando chi si nasconda dietro questi volantini.

Il sindacato: "Una grave violazione che attacca in modo diretto non solo l’autonomia scolastica, ma anche la libertà dell’intera comunità educante e democratica" C'è preoccupazione per quanto accaduto all’esterno dell’istituto tecnico Oriani di Faenza, dove sono stati rinvenuti volantini di Azione Studentesca che invitavano gli studenti a segnalare i “docenti di sinistra”, sospettati di fare propaganda politica durante le lezioni. Sul caso interviene la Flc Cgil: "Si tratta di una vera e propria schedatura, che rappresenta una grave violazione dei principi democratici su cui si fonda il sistema pubblico di istruzione e che attacca in modo diretto non solo l’autonomia scolastica, ma anche la libertà dell’intera comunità educante e democratica".🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Faenza ORiani

Università, i volantini che invitano a segnalare i “professori di sinistra”: polemica

Recentemente, a Bergamo sono stati affissi volantini da parte di Azione Universitaria, organizzazione studentesca legata a Fratelli d’Italia, che invitano gli studenti a segnalare i docenti di orientamento politico di sinistra.

Polemica a scuola per i volantini che invitano a segnalare i “professori di sinistra”

Il Partito Democratico di Bergamo, insieme ai Giovani Democratici e al Pd cittadino, esprime preoccupazione per i volantini diffusi dall’organizzazione studentesca ‘Azione Universitaria’ di Fratelli d’Italia, che invitano gli studenti a segnalare i docenti di orientamento politico di sinistra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Faenza ORiani

Argomenti discussi: Polemica a scuola per i volantini che invitano a segnalare i professori di sinistra; Sondaggio rivolto agli studenti per segnalare i docenti di sinistra. Io lo sono, schedatemi: la video-denuncia di un prof; Volantini per segnalare i professori di sinistra. Il sindaco Isola: La scuola sia luogo libero e pluralista; Faenza. Volantini di AS fuori da una scuola per segnalare i prof di sinistra. Il sindaco: No a liste di proscrizione, del passato.

volantini per segnalare iVolantini per segnalare i docenti di sinistra. Flc Cgil: Allarme per la libertà di insegnamentoVolantini di Azione Studentesca davanti all’istituto tecnico Oriani di Faenza per invitare gli studenti a segnalare i cosiddetti docenti di sinistra, accusati di fare propaganda politica durante le ... ravennawebtv.it

volantini per segnalare iVolantini contro i docenti di sinistra davanti all’Oriani di Faenza, la Flc Cgil: Grave attacco alla democrazia e alla scuolaLa Flc Cgil di Ravenna esprime forte preoccupazione per la comparsa, anche in provincia di Ravenna, di volantini riconducibili ad Azione Studentesca che ... ravennanotizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.