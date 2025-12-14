Atreju Conte fa esplodere la rissa col Pd | Serve rispetto volano stracci

Durante un confronto acceso, Conte e il Pd si sono scontrati, scatenando una vera e propria rissa politica. Tra insulti e confronti diretti, i due schieramenti evidenziano divergenze su tempi e condizioni per formare un'alleanza. La discussione si fa sempre più tesa, riflettendo le tensioni all’interno del panorama politico italiano.

Volano schiaffoni a sinistra. "Mi sento di dire a Conte che, come lui dice che si farà un programma se ci saranno alcuni punti fermi, io dico la stessa cosa: si farà una coalizione quando ci saranno i punti fermi. Gli ricordo che prima non governava nessuna Regione e ora ne governa due, che è in maggioranza in Toscana e ha contribuito a vincere in Sardegna e Umbria, strappando queste regioni alla destra. Mi pare di poter dire che quando siamo uniti si vince: la coalizione c'è, mi pare evidente, i risultati si vedono e ci vuole rispetto per tutti i partiti della coalizione, non solo per Pd che è abituato". Liberoquotidiano.it Campo largo ad Atreju senza Schlein, Conte e Renzi infiammano la kermesse - Se verrà fuori un'alleanza dipenderà solo dai programmi, se ci verranno scritte le nostre battaglie di sempre, dall'etica pubblica alla legalità, alla giustizia ambientale e sociale. ansa.it

Renzi e Conte show ad Atreju: il siparietto in braccio a Crosetto e il messaggio del leader MS5 al Pd - Nel giorno delle opposizioni (senza Elly Schlein), gli esponenti del campo largo (più Calenda) non hanno sprecato le loro occasioni alla kermesse. today.it

E bravo Giuseppe Conte ad Atreju. Come Marco Travaglio con crosetto. Si è presentato, ha espresso le sue posizioni in materia di politica interna ed estera e non è caduto alle provocazioni dei giornalisti di regime. Come ad esempio quando tommasino cevn - facebook.com facebook

Giuseppe Conte si tiene le mani libere sul campo largo. “Non siamo alleati di nessuno”, ha detto ieri intervistato ad Atreju. “Se verrà fuori un’alleanza - ha spiegato - dipenderà solo dai programmi e se ci saranno scritte le nostre battaglie di sempre”. Elly Schlei x.com

Matteo Renzi (PD): 'L'Italia non conta più un'emerita cippa, Giuseppe Conte un disastro'

