Atreju Conte fa esplodere la rissa col Pd | Serve rispetto volano stracci

14 dic 2025

Durante un confronto acceso, Conte e il Pd si sono scontrati, scatenando una vera e propria rissa politica. Tra insulti e confronti diretti, i due schieramenti evidenziano divergenze su tempi e condizioni per formare un'alleanza. La discussione si fa sempre più tesa, riflettendo le tensioni all’interno del panorama politico italiano.

Volano schiaffoni a sinistra. "Mi sento di dire a Conte che, come lui dice che si farà un programma se ci saranno alcuni punti fermi, io dico la stessa cosa: si farà una coalizione quando ci saranno i punti fermi. Gli ricordo che prima non governava nessuna Regione e ora ne governa due, che è in maggioranza in Toscana e ha contribuito a vincere in Sardegna e Umbria, strappando queste regioni alla destra. Mi pare di poter dire che quando siamo uniti si vince: la coalizione c'è, mi pare evidente, i risultati si vedono e ci vuole rispetto per tutti i partiti della coalizione, non solo per Pd che è abituato". Liberoquotidiano.it

