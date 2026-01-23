Chi c’era al funerale di Valentino da Anna Wintour ad Anne Hathaway

Venerdì mattina a Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità del mondo della moda, della cultura e dello spettacolo, tra cui Anna Wintour e Anne Hathaway. L'evento ha rappresentato un momento di commozione e rispetto per il legacy di uno dei stilisti più influenti del XX secolo.

Si sono svolti venerdì mattina a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, i funerali di Valentino Garavani. Il feretro è entrato in chiesa accompagnato dalle note del Lacrimosa di Mozart, davanti a una basilica allestita interamente in bianco, con fiori e corone di rose. Accanto alla bara, una foto in bianco e nero di Valentino sorridente. La messa è stata celebrata da don Pietro Guerini. Durante l’offertorio, uno dei momenti più intensi è stato l’ascolto dell’ Ave Maria di Schubert. In chiesa erano presenti familiari, amici e molte figure del mondo della moda e dello spettacolo, tra cui Tom Ford, Anne Hathaway con il marito Adam Shulman, Anna Wintour, Donatella Versace e Brunello Cucinelli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

