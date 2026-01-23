Chi c’era al funerale di Valentino da Anna Wintour ad Anne Hathaway

Venerdì mattina a Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità del mondo della moda, della cultura e dello spettacolo, tra cui Anna Wintour e Anne Hathaway. L'evento ha rappresentato un momento di commozione e rispetto per il legacy di uno dei stilisti più influenti del XX secolo.

Si sono svolti venerdì mattina a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, i funerali di Valentino Garavani. Il feretro è entrato in chiesa accompagnato dalle note del Lacrimosa di Mozart, davanti a una basilica allestita interamente in bianco, con fiori e corone di rose. Accanto alla bara, una foto in bianco e nero di Valentino sorridente. La messa è stata celebrata da don Pietro Guerini. Durante l’offertorio, uno dei momenti più intensi è stato l’ascolto dell’ Ave Maria di Schubert. In chiesa erano presenti familiari, amici e molte figure del mondo della moda e dello spettacolo, tra cui Tom Ford, Anne Hathaway con il marito Adam Shulman, Anna Wintour, Donatella Versace e Brunello Cucinelli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

“Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato la bellezza. Attraverso lui ho scoperto cosa voleva dire. Una bellezza che ci ha accompagnato in tutta la nostra vita''. Comincia così il commovente discorso di Giancarlo Giammetti al termine del funerale di Va - facebook.com facebook

Funerale di #Valentino, cuscino di rose bianche sul feretro e applausi all'uscita x.com