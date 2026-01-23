Funerali Valentino c' è anche Anna Wintour | la storica direttrice di Vogue arriva in chiesa

Oggi a Roma si svolgono i funerali di Valentino, evento che ha visto la presenza di numerose personalità, tra cui Anna Wintour, direttrice di Vogue. La cerimonia si tiene presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in memoria del celebre stilista scomparso all’età di 93 anni. Un momento di commiato dedicato alla carriera e all’eredità di Valentino, simbolo dell’eleganza italiana nel mondo.

C'è anche Anna Wintour ai funerali di Valentino che si tengono questa mattina a Roma. Ecco l'arrivo della storica direttrice di Vogue alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri dove si tiene la cerimonia funebre del grande stilista morto lunedì all'età di 93 anni.

