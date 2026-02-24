Voghera l’ex assessore leghista Adriatici a processo per omicidio condannato a 12 anni per aver ucciso il senzatetto Younes El Boussettaoui

Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto in piazza Meardi nel 2021, a seguito di una lite durante una serata calda. La causa dell’omicidio risiede in una discussione che si è infiammata, portando Adriatici a sparare. La vicenda ha scosso la città e attirato l’attenzione sul tema della sicurezza urbana. La sentenza chiude un capitolo difficile per Voghera.

Voghera (Pavia), 24 febbraio 2026 – Il giudice di Pavia Luigi Riganti ha condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, avvocato ed ex poliziotto, a processo per avere esploso il colpo di pistola che la sera del 20 luglio 2021, nella centrale piazza Meardi, uccise il senzatetto Younes El Boussettaoui. La procura aveva chiesto una condanna a 11 anni e 4 mesi, la difesa l'assoluzione dall'accusa di omicidio. Piazza Meardi, il luogo in cui l'assessore alla sicurezza Massimo Adriatici ha sparato ad un uomo davanti al bar Ligure uccidendolo, Voghera, 21 Luglio 2021. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Massimo Adriatci, ex assessore leghista a Voghera, condannato a 12 anni per l’omicidio volontario di El BoussettaouiMassimo Adriatici, ex assessore leghista a Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui con un colpo di pistola.

Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici ha sparato e ucciso un uomo di 39 anni, un episodio che ha scosso la comunità di Voghera.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pavia, martedì la sentenza per Massimo Adriatici, l'ex assessore che sparò all'immigrato: chiesti 11 anni e 4 mesi; Processo Adriatici, martedì la sentenza per l’ex assessore di Voghera; Spara e uccide un 39enne in piazza a Voghera, oggi la sentenza per Massimo Adriatici: l'accusa è omicidio volontario; Attesa la sentenza per il delitto di piazza Meardi, l’ex assessore Adriatici rischia 11 anni.

Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per omicidio. L’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) è stato ritenuto responsabile in primo grado della morte di Youns El ... fanpage.it

Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista condannato a 12 anni per omicidio volontario. Lo sconto di pena grazie al rito abbreviatoMassimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, è stato condannato a 12 anni per l'omicidio volontario di Younes ... msn.com

È prevista nell'udienza di oggi in Tribunale a Pavia la sentenza per Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera (Pavia), accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39 anni, marocchino. Adriatici è - facebook.com facebook

Oggi la sentenza per l’assessore di Voghera che uccise un 39enne in piazza: rischia 11 anni x.com