Massimo Adriatici ha sparato e ucciso un uomo di 39 anni, un episodio che ha scosso la comunità di Voghera. La causa risiede in una lite collegata a questioni di sicurezza pubblica, che ha degenerato in violenza. La sentenza, di primo grado, attribuisce a Adriatici la responsabilità dell’omicidio, portandolo a una condanna di 12 anni. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti, che si chiedono quale sia il suo impatto sulla città.

Massimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per omicidio. L'ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) è stato ritenuto responsabile in primo grado della morte di Youns El Boussettaoui.

Ucciso in piazza a Voghera, la difesa di Massimo Adriatici: era in uno stato di “incapacità naturale quando partì colpo di pistolaIl 20 luglio 2021, a Voghera, Massimo Adriatici ha sparato in piazza Meardi, causando la morte di Younes El Boussettaoui.

Spara e uccide un 39enne in piazza a Voghera, oggi la sentenza per Massimo Adriatici: l’accusa è omicidio volontarioLa Procura di Pavia ha chiesto 11 anni e 4 mesi di carcere per Massimo Adriatici. L’ex assessore leghista di Voghera è accusato di aver ucciso Youns El Boussettaoui la sera del 20 luglio 2021. fanpage.it

Oggi a Pavia la sentenza per l'ex assessore AdriaticiIl politico è imputato nel processo per omicidio volontario di Younes El Boussettaoui. Per lui l'accusa ha chiesto 11 anni e 4 mesi, per la difesa va assolto ... rainews.it

