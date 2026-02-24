Massimo Adriatci ex assessore leghista a Voghera condannato a 12 anni per l’omicidio volontario di El Boussettaoui

Massimo Adriatici, ex assessore leghista a Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui con un colpo di pistola. La decisione si basa sulle prove raccolte che dimostrano il suo ruolo nell’episodio avvenuto in piazza Meardi, il 20 luglio 2021. La sentenza arriva dopo un lungo dibattimento e un’attenta analisi delle testimonianze. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti della città.

(Adnkronos) - Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno acceso i riflettori del mondo sull'Italia, mettendola al centro dell'informazione sportiva globale.

