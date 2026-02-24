Voghera l’ex assessore Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario

Massimo Adriatici, ex assessore di Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto nel 2021. La decisione deriva dalle prove raccolte durante il processo, che evidenziano come l’episodio sia stato un atto volontario. Il fatto ha suscitato molte discussioni nella comunità locale e ha acceso il dibattito sulla gestione dei conflitti pubblici. La sentenza ora passa alla fase di appello.

Massimo Adriatici, l'ex assessore di Voghera che nel 2021 uccise il senzatetto Youns El Boussettaoui, è stato condannato in primo grado a 12 anni di carcere per omicidio volontario. Potrà contare sullo sconto di pena di un terzo per aver scelto il rito abbreviato. La procura aveva chiesto 11 anni e quattro mesi di detenzione, la difesa l'assoluzione per legittima difesa. Adriatici dovrà anche versare 380 mila euro totali di risarcimenti – 90 mila ai genitori del 39enne marocchino e 50 mila per ogni fratello e sorella, quattro in totale, tutti costituitisi parte civile.