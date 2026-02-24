Voghera l' ex assessore Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario

Massimo Adriatici ha ricevuto una condanna di 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui, colpito con un colpo di pistola in piazza Meardi nel 2021. La causa del tragico episodio si lega a una lite avvenuta nel centro di Voghera, che ha portato alla perdita di una vita umana. La sentenza conclude un procedimento lungo e teso, che ha coinvolto numerosi testimoni e analisi balistiche. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica.

È stato condannato in primo grado a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, in provincia di Pavia, nel processo per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nel centro della cittadina pavese, la sera del 20 luglio 2021. Lo confermano gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, legali della famiglia della vittima., La condanna è superiore alla richiesta di pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione, che era stata formulata lo scorso 26 novembre dal Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, nel processo con rito abbreviato, formula che in caso di condanna comporta lo sconto di un terzo della pena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario: l'ex assessore di Voghera sparò e uccise un senzatettoMassimo Adriatici ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto.

Voghera, condannato a 12 anni per omicidio volontario l'ex assessore AdriaticiAdriatici, ex assessore, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui durante una lite in piazza Meardi nel 2021.

L'ex assessore LEGHISTA ADRIATICI è stato condannato a 12 anni per OMICIDIO VOLONTARIO

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Processo Adriatici, martedì la sentenza per l’ex assessore di Voghera; Pavia, martedì la sentenza per Massimo Adriatici, l'ex assessore che sparò all'immigrato: chiesti 11 anni e 4 mesi; Massimo Adriatici condannato a 12 anni, l'ex assessore leghista uccise in strada uno straniero. Omicidio volontario; Spara e uccide un 39enne in piazza a Voghera, oggi la sentenza per Massimo Adriatici: l'accusa è omicidio volontario.

Voghera, ex assessore Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontarioIl politico allora in carica per la Lega ha ucciso in strada Younes El Boussettaoui. Per lui l'accusa aveva chiesto 11 anni e 4 mesi, per la difesa andava assolto ... rainews.it

Massimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per omicidio. L’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) è stato ritenuto responsabile in primo grado della morte di Youns El ... fanpage.it

La Stampa. . È stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne di origini marocchine, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina - facebook.com facebook

Primo grado: 12 anni per omicidio volontario al killer della #Lega Nord, Massimo Adriatici, che ha spento volontariamente la vita del povero Youns El Boussettaoui per mero odio a Pavia, cinque anni fa. Viva i giudici! Adesso per chi organizzate le fiaccolate ra x.com