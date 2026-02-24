Voghera condannato a 12 anni per omicidio volontario l' ex assessore Adriatici

Adriatici, ex assessore, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui durante una lite in piazza Meardi nel 2021. La decisione deriva dall’esame delle prove raccolte sull’episodio, avvenuto davanti a numerosi testimoni. La vittima, un 39enne marocchino, è stata colpita con un proiettile e subito soccorsa, ma le ferite si sono rivelate fatali. La sentenza chiude un caso che ha sconvolto la comunità locale.

