Massimo Adriatici, ex assessore leghista, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver sparato e ucciso un uomo in piazza Meardi nel luglio 2021. La decisione deriva dalle prove emerse durante il processo, che hanno dimostrato la responsabilità dell’ex assessore nel gesto violento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione della sicurezza pubblica nella città. La sentenza si basa su testimonianze e analisi balistiche eseguite nel procedimento giudiziario.

(Adnkronos) – Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera è stato condannato a 12 anni di carcere per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi la sera del 20 luglio del 2021. Lo si apprende da fonti legali. Si tratta di una condanna in primo grado che supera la richiesta della Procura che aveva chiesto una pena a 11 anni e 4 mesi. "Non esistono persone di serie A e di serie B, anche se viviamo in un momento storico molto complesso, in cui cercare la verità è sempre molto difficile", afferma all'Adnkronos l'avvocata Debora Piazza che insieme al collega Marco Romagnoli rappresenta la famiglia della vittima. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

È prevista nell'udienza di oggi in Tribunale a Pavia la sentenza per Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera (Pavia), accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39 anni, marocchino. Adriatici è - facebook.com facebook