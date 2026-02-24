Voghera 12 anni all’ex assessore Adriatici per l’omicidio volontario di un 39enne

Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza di Voghera, riceve una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un uomo di 39 anni durante un alterco in piazza Meardi il 20 luglio 2021. La causa dell’omicidio risiede in una lite scoppiata tra i due, culminata con un colpo di pistola. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

È stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza di Voghera, per l’ omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi la sera del 20 luglio 2021. Il giudice Luigi Riganti ha disposto anche un risarcimento provvisionale complessivo di 380mila euro per i familiari della vittima: 90mila euro ciascuno ai genitori e 50mila euro a testa ai due fratelli e alle due sorelle. «Siamo felicissimi – ha commentato Bahija El Boussettaoui, sorella di Younes –. Non mi aspettavo una sentenza superiore alla richiesta del pubblico ministero». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Omicidio volontario, 12 anni all'ex assessore di Voghera Massimo AdriaticiMassimo Adriatici, ex assessore di Voghera, riceve 12 anni di carcere dopo aver sparato e ucciso Younes El Boussettaoui in piazza Meardi il 20 luglio 2021.

Voghera, condannato a 12 anni per omicidio volontario l'ex assessore AdriaticiAdriatici, ex assessore, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui durante una lite in piazza Meardi nel 2021.

Processo Adriatici, l'ex assessore condannato a 12 anni per omicidio volontario

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Voghera, l’ex assessore Adriatici condannato a 12 anni; Pavia, ex assessore di Voghera Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario; Massimo Adriatici condannato a 12 anni, l'ex assessore leghista uccise in strada uno straniero. Omicidio volontario; Pavia, ex assessore di Voghera Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario.

Voghera, l’ex assessore Adriatici condannato a 12 anniMilano, 24 feb. (askanews) – Condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario. Si è chiuso così il processo a carico di Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, imp ... askanews.it

Voghera, l'ex assessore Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontarioEra accusato di aver sparato e di aver ucciso il 39 enne marocchino, Younes El Boussettaoui, in piazza durante una notte di luglio del 2021. La ... avvenire.it

Condannato a 12 anni l’ex assessore leghista di Voghera Massimo #Adriatici per l’omicidio di Younes El Boussettaoui, cittadino marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza nel 2021. In un primo momento si era pensato a una legittima difesa, poi la sv - facebook.com facebook

Adriatici, condannato a 12 anni per omicidio volontario l'ex assessore leghista di Voghera. Il mio pezzo su @repubblica x.com