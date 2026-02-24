Omicidio volontario 12 anni all' ex assessore di Voghera Massimo Adriatici

Massimo Adriatici, ex assessore di Voghera, riceve 12 anni di carcere dopo aver sparato e ucciso Younes El Boussettaoui in piazza Meardi il 20 luglio 2021. La sentenza deriva dall’esito di un procedimento che ha portato all’accusa di omicidio volontario. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, con testimoni che hanno assistito alla scena. La decisione giudiziaria chiude un capitolo delicato per la città pavese.

Dodici anni di carcere per Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina pavese la sera del 20 luglio 2021. Lo ha deciso il tribunale di Pavia. La vicenda. Quella sera di luglio a Voghera dalla pistola di Adriatici (di professione avvocato, con un passato da poliziotto) partì il colpo che uccise il nordafricano. Il pubblico ministero Fabio Napoleone, procuratore a Pavia, aveva chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi mentre i legali della difesa avevano chiesto l'assoluzione per legittima difesa, sostenendo che al momento dello sparo l'imputato fosse in uno stato di "incapacità naturale" in quanto, dopo aver ricevuto uno schiaffo durante una colluttazione con El Boussettaoui, sarebbe caduto in un blackout, non rendendosi conto di quanto stava succedendo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

