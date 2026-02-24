Viviano sfida il Fondo | Voglio vedere i miei soldi

Emiliano Viviano ha deciso di denunciare la mancanza di chiarezza sui pagamenti nel calcio, motivato dalla richiesta di recuperare i soldi che gli sono ancora dovuti. Ha pubblicamente chiesto di conoscere l’entità delle somme non versate e di fare luce sulla gestione delle finanze delle società. La sua iniziativa mira a mettere sotto pressione le squadre e gli organi di controllo affinché si garantisca maggiore trasparenza. La sua protesta si è subito diffusa tra i tifosi.

La battaglia di Viviano per la trasparenza nel calcio. Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A e della Nazionale, è oggi in prima linea per una battaglia che va oltre i campi da gioco: quella della trasparenza finanziaria nel calcio italiano. Il Fondo di Fine Carriera, ente che gestisce i contributi obbligatori dei professionisti del pallone dal 1975, è al centro di una disputa che potrebbe stabilire un precedente importante per i diritti dei lavoratori sportivi. Viviano ha avviato un contenzioso davanti al Tribunale di Roma per ottenere accesso ai bilanci relativi agli anni in cui ha versato i suoi contributi, ma il Fondo si oppone, sostenendo che non esiste un obbligo legale di rendicontazione verso gli iscritti.