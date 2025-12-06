Carlo Vanzini la battaglia contro il tumore al pancreas | ‘Voglio vedere crescere i miei figli’

La scoperta, la paura e quella domanda: «Ci sarò ancora per i miei figli?». Il 18 giugno, mentre la stagione della Formula 1 era nel pieno e la sua voce scandiva giri e strategie per milioni di spettatori, la vita di Carlo Vanzini, 54 anni, si è fermata. Non sul circuito, ma in una stanza d’ambulatorio, davanti a un referto che non lascia scampo alle interpretazioni: tumore al pancreas. Una malattia che nella sua famiglia ha già graffiato forte, troppo forte. Cinque anni fa, la sorella Claudia non ha avuto il tempo né la diagnosi precoce che invece a lui – riconosce – hanno dato una possibilità concreta di combattere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Carlo Vanzini, la battaglia contro il tumore al pancreas: ‘Voglio vedere crescere i miei figli’

