Viviano e il Fondo di fine carriera | Vogliamo sapere dove sono finiti i soldi

Viviano, ex portiere e attuale dirigente sportivo, ha espresso preoccupazione sul Fondo di fine carriera dei calciatori, chiedendo trasparenza sui fondi accumulati. La richiesta nasce dopo che più di 150 ex calciatori e allenatori hanno avanzato dubbi sulla gestione dei contributi versati nel corso degli anni, alcuni dei quali non sono ancora stati rendicontati. Questa situazione solleva interrogativi sulla corretta amministrazione delle risorse e sulla possibilità che i soldi dei giocatori siano stati indirizzati in modo diverso rispetto alle aspettative.

Oggi Adnkronos ci parla del fondo di fine carriera dei calciatori, spiegando cos’è, come funziona e quali criticità può comportare: “Oltre 150 ex tesserati, tra cui giocatori e tecnici, hanno chiesto di fare chiarezza sul Fondo di fine carriera e, contestualmente, di rendere accessibili i bilanci generati dai contributi versati durante le loro carriere calcistiche. Gli ex tesserati si sono rivolti alla società di consulenza Offside e allo Studio Associato T-Legal Brigida-Vocalelli & Partners per chiedere trasparenza e informazione. L’iniziativa, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma, nasce dall’esigenza di rendere più consapevoli i professionisti di ieri, oggi e domani rispetto ai loro diritti e più in generale a un tema che impatta sulla fine del loro percorso “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Viviano ha dichiarato che i calciatori sono obbligati a versare circa il 7,5% su uno stipendio di 8mila euro al mese nel Fondo di fine Carriera, e chiede chiarimenti su come siano stati gestiti quei soldi e dove siano finiti.

