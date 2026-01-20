La montagna è tornata a vivere | natura itinerari e gara di trail tra le trincee della Grande Guerra

La montagna di Mesenzana rivive attraverso i suoi paesaggi e la storia della Grande Guerra, offrendo itinerari immersivi nella natura e occasioni per praticare trail running tra le trincee. Un territorio che unisce cultura e sport, invitando a scoprire il passato e a vivere esperienze all’aria aperta in un contesto ricco di fascino e autenticità.

Mesenzana (Varese) – Un territorio che si racconta attraverso la sua storia e la bellezza della natura, unendo in un solo abbraccio cultura e sport. Accade nell'Alto Varesotto, a Mesenzana, dove grazie al bando "Itinerari" di Regione Lombardia l'amministrazione comunale ha potuto riqualificare la propria rete sentieristica ed effettuare importanti interventi manutentivi dei manufatti facenti parte della Frontiera Nord, più comunemente nota come Linea Cadorna. I lavori hanno riguardato i punti di osservazione, le cannoniere e le storiche trincee. Testimonianze del passato che potranno così essere riscoperte dagli escursionisti e dai turisti che vanno alla scoperta di questo angolo di Prealpi a due passi dal Lago Maggiore.

