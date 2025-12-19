Carnia experience Vivere la montagna ad andamento lento
Scopri la Carnia Experience, un’immersione nella tranquillità delle montagne, dove il ritmo lento permette di apprezzare ogni dettaglio. Lo Zoncolan, celebre tra i ciclisti per le sue salite impegnative, offre anche un incanto invernale unico, tra paesaggi spettacolari e atmosfere magiche. Un luogo perfetto per vivere una vacanza indimenticabile, tra natura, tradizione e emozioni autentiche.
Conosciuto dagli amanti del ciclismo per le sue salite impervie, con pendenze che superano il 15-20%, lo Zoncolan è molto di più: una delle montagne più suggestive delle Alpi Carniche, lungo ideale per una vacanza incantata durante l’inverno. Gli sciatori potranno divertirsi su oltre 23 chilometri di piste attrezzate, ma la magia dello Zoncolan non si ferma agli sci: avvolge anche chi sceglie ritmi lenti, chi cerca emozioni nuove, chi desidera entrare in contatto con l’essenza più autentica di una montagna che, qui, è ancora a misura d’uomo. Con ’ Visit Zoncolan ’, la rete d’imprese che unisce i Comuni di Ovaro, Comeglians, Ravascletto, Paluzza, Sutrio e Treppo-Ligosullo, si apre un poliedrico ventaglio di possibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
