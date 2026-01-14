Addio al vescovo emerito Vincenzo Zarri il vescovo Corazza | Un uomo di comunione

Forlì ha reso omaggio a Vincenzo Zarri, vescovo emerito e figura di riferimento nella comunità. Martedì sera, nel duomo, si sono celebrati i suoi funerali, chiudendo un percorso di servizio e dedizione alla diocesi di Forlì-Bertinoro, di cui è stato vescovo dal 1988 al 2005. La sua memoria rimarrà come esempio di impegno e di comunione con la comunità.

Addio a Vincenzo Zarri, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro - Venuto a mancare all'età di 96 anni, risiedeva alla casa del clero di Bologna, nella cui cattedrale lunedì il cardinale Zuppi celebrerà una prima Messa ... msn.com

Duomo, addio al vescovo Zarri. L’ultimo saluto di 600 fedeli. Corazza: "Era premuroso e paterno" - Al termine, la sepoltura presso l’altare di San Giovanni Bosco, vicino alla Madonna del Fuoco. msn.com

