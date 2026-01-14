Addio al vescovo emerito Vincenzo Zarri il vescovo Corazza | Un uomo di comunione
Forlì ha reso omaggio a Vincenzo Zarri, vescovo emerito e figura di riferimento nella comunità. Martedì sera, nel duomo, si sono celebrati i suoi funerali, chiudendo un percorso di servizio e dedizione alla diocesi di Forlì-Bertinoro, di cui è stato vescovo dal 1988 al 2005. La sua memoria rimarrà come esempio di impegno e di comunione con la comunità.
Forlì ha salutato con profonda commozione Vincenzo Zarri. Martedì sera in duomo si sono svolti i funerali di colui che fu vescovo di Forlì-Bertinoro dal 1988 al 2005. Al termine delle esequie, la salma è stata deposta nel Santuario della Madonna del Fuoco, luogo caro ai forlivesi da quasi sei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
