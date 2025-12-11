Italia e Giappone rafforzano l’asse L’Indo-Pacifico al centro della visione di Roma

Italia e Giappone rafforzano la loro alleanza, con l'Indo-Pacifico al centro della strategia di Roma. La videoconferenza tra i ministri della Difesa Guido Crosetto e Shinjiro Koizumi evidenzia il ruolo crescente dei due paesi come pilastri fondamentali nello scenario internazionale.

La videoconferenza tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il collega giapponese, Shinjir? Koizumi, offre una fotografia nitida di come l’asse Roma–Tokyo si stia trasformando in un pilastro della postura italiana nello scenario globale. Il colloquio. Al centro del colloquio, l’interdipendenza crescente tra sicurezza euro-atlantica e indo-pacifica: ciò che accade in Ucraina, ha ribadito Crosetto, è direttamente connesso alla stabilità asiatica. Un messaggio da inquadrare all’interno della visione del ministro sull’allargare la visione strategica (di Europa e Nato) oltre l’asse transatlantic, e rispecchia la lettura giapponese del momento strategico e che colloca l’Italia all’interno di una cornice sempre più integrata con gli alleati asiatici. 🔗 Leggi su Formiche.net