Investimenti e innovazione sull’asse Italia-Mozambico | anche il presidente Chapo all’incontro di Roma

11 dic 2025

L'incontro di oggi a Roma, organizzato dalla Camera di Commercio Mozambico-Italia in collaborazione con l’Ambasciata del Mozambico e Confindustria Assafrica e Mediterraneo, riunisce imprenditori e rappresentanti istituzionali per promuovere investimenti e innovazione tra i due paesi. Tra i partecipanti, anche il presidente Chapo, testimonianza dell’importanza strategica di questa iniziativa.

La Camera di Commercio Mozambico-Italia (CCMI), in collaborazione con l’ Ambasciata della Repubblica del Mozambico a Roma e Confindustria Assafrica e Mediterraneo, organizza oggi a Roma, presso l’ Hotel Westin Excelsior in via Vittorio Veneto 125, la Tavola Rotonda imprenditoriale Mozambico-Italia. L’evento vede la partecipazione del Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo, in visita istituzionale in Italia per promuovere le opportunità di investimento nel Paese. Scambio di esperienze e opportunità di mercato. La tavola rotonda riunisce molte delle più importanti aziende italiane nei settori energia, ingegneria, costruzioni, logistica, tecnologia, agroindustria e innovazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

