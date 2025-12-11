Investimenti e innovazione sull’asse Italia-Mozambico | anche il presidente Chapo all’incontro di Roma

L'incontro di oggi a Roma, organizzato dalla Camera di Commercio Mozambico-Italia in collaborazione con l’Ambasciata del Mozambico e Confindustria Assafrica e Mediterraneo, riunisce imprenditori e rappresentanti istituzionali per promuovere investimenti e innovazione tra i due paesi. Tra i partecipanti, anche il presidente Chapo, testimonianza dell’importanza strategica di questa iniziativa.

La Camera di Commercio Mozambico-Italia (CCMI), in collaborazione con l’ Ambasciata della Repubblica del Mozambico a Roma e Confindustria Assafrica e Mediterraneo, organizza oggi a Roma, presso l’ Hotel Westin Excelsior in via Vittorio Veneto 125, la Tavola Rotonda imprenditoriale Mozambico-Italia. L’evento vede la partecipazione del Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo, in visita istituzionale in Italia per promuovere le opportunità di investimento nel Paese. Scambio di esperienze e opportunità di mercato. La tavola rotonda riunisce molte delle più importanti aziende italiane nei settori energia, ingegneria, costruzioni, logistica, tecnologia, agroindustria e innovazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Banca europea per gli investimenti (Bei), istituzione finanziaria dell’Unione europea, ha firmato un finanziamento scale up debt da 70 milioni di euro con Scalapay, per alimentarne l’espansione e accelerare l’innovazione tecnologica. La fintech italiana, fon - facebook.com Vai su Facebook

Executive Breakfast: "Verso la transizione energetica: investimenti, innovazione e strategie della Regione". Venerdì 5 dicembre 2025, ore 8.30 WEGIL, Largo Ascianghi 5, Roma Per iscriversi: lazioinnova.it/eventi/e/execu… #prfesrlazio Vai su X

Investimenti, Europa a più velocità: Italia sotto media Ue - Secondo l’Investment Survey 2025 della Bei, l’86% delle imprese europee continua a investire ma la crescita rallenta. Segnala repubblica.it

Investimenti in startup 2025, l’Italia è ferma a 1,4 miliardi: cosa manca per lo sviluppo dell’ecosistema - Gli investimenti in startup in Italia nel 2025 sono fermi a 1,4 miliardi con una lieve crescita rispetto al 2024. Da economyup.it