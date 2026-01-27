Milan colpo in prospettiva | preso il giovane Cissé

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di El Hadj Malick Cissé, giovane difensore centrale classe 2008, reduce dal Mondiale Under 17 in Qatar. Si tratta di un investimento in prospettiva, che mira a rafforzare il settore giovanile e il futuro della squadra. Questa operazione si inserisce nella strategia del club di sviluppare talenti emergenti con potenziale di crescita a lungo termine.

Il Milan guarda oltre l’immediato e piazza un colpo in prospettiva, chiudendo l’accordo per El Hadj Malick Cissé, difensore centrale classe 2008 reduce dal Mondiale Under 17 disputato a novembre in Qatar. L’operazione, definita nelle ultime ore, conferma la linea strategica del club rossonero, orientata a intercettare talenti internazionali prima dell’esplosione definitiva, superando la concorrenza di realtà come Barcellona e RB Lipsia. Operazione chiusa e investimento mirato. Il Milan ha acquisito Cissé per una cifra attorno ai 750 mila euro dalla Be Sport Academy, struttura partner del Barcellona che seguiva il giovane da tempo.🔗 Leggi su Milanzone.it

